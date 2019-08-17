Конкурс "Морской десант" завершился в Калининградской области

ТАСС, 17 августа. Торжественная церемония закрытия международного конкурса "Морской десант-2019" прошла в субботу на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"Сегодня на полигоне Хмелевка в Калининградской области прошла торжественная церемония закрытия международного конкурса "Морской десант-2019". В церемонии приняли участие представители командования Военно-морского флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы, руководители иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

В рамках официальной части прошло награждение победителей и призеров. В международном конкурсе по полевой выучке первое место завоевала команда "черных беретов" ВМФ России. Второе место получила команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, третье - команда Ирана, четвертое - Венесуэлы. Все победители и призеры получили медали, памятные дипломы и ценные подарки, а команда ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, главный приз международных состязаний - квадроцикл.

Для гостей была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники ВМФ, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования, состоялся концерт творческих коллективов Калининграда и области и ВИА "Черные береты". Состоялись показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота.

В течение двух недель около 200 военнослужащих России, Китая, Ирана и Венесуэлы демонстрировали свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву. В общей сложности участники конкурса преодолели более 30 препятствий в трех этапах конкурса: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета". Общая протяженность трассы с препятствиями составила более 10 км. В состязаниях военнослужащие показывали мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием - автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Международный конкурс "Морской десант" проходил в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" с 3 по 17 августа. В нем принимали участие команды морских пехотинцев из РФ, КНР, Ирана и Венесуэлы.