Министр обороны Сербии получил в подарок от ЦСКА мяч с автографами команды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александр Вулин посетил территорию Федерального автономного учреждения (ФАУ) Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) в ходе визита в Москву и получил в подарок футбольный мяч с автографами игроков ПФК ЦСКА. Об этом в субботу сообщает Министерство обороны России.

"(Представители делегации - прим. ТАСС) заглянули в футбольный манеж на тренировку юных армейских футболистов, где министр обороны Сербии получил в подарок футбольный мяч с автографами футболистов ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении МО. Отмечается, что в ходе визита министр обороны Сербии вместе с начальником ФАУ МО РФ ЦСКА полковником Артемом Громовым осмотрел спортивные объекты Центрального спортивного клуба Армии.

Вулин посетил крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс, где пообщался с двукратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене, осмотрел комплекс для скалолазания, Музей спортивной славы ЦСКА, где прослушал экскурсию о победах армейских спортсменов, а завершил осмотр в спортивном комплексе "Ледовый", где получил в подарок хоккейную клюшку.

Во время посещения министром обороны Сербии комплекса ЦСКА, состоялся круглый стол, на котором обсудили проведение в феврале 2020 года на территории клуба ответного матча по легкой атлетике между курсантами вузов России и Сербии. Первая такая встреча прошла в марте нынешнего года в Сербии. Также на круглом столе обсуждалась возможность проведения матча по волейболу между воспитанницами Пансиона МО РФ и ученицами военной школы и гимназии МО Сербии, а Громов пригласил команду Сербии принять участие в третьих Кадетских играх, которые состоятся в августе следующего года в Санкт-Петербурге.

"Все знают и любят ЦСКА в Сербии, многие даже болеют за ЦСКА. Когда мы говорим про этот клуб, имеем ввиду не только спорт, не только футбол, хоккей, баскетбол, а прежде всего армию. Что касается инфраструктуры и вообще объектов ЦСКА - видно, что было сделано очень много. Для каждого военного спорт - это способ показать свои способности и достичь того, что важно в армии", - отметил Вулин.