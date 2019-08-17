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АрМИ-2019

Сборная России победила в финальной эстафете "Танкового биатлона"

Команда установила новый рекорд скорости и поразила 21 из 24 мишеней

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Итоговая финальная эстафета конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино завершилась победой российской команды. Об этом в субботу сообщил пресс-центр Армейских международных игр (АрМИ).

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Сборная России установила новый рекорд скорости (84 км/ч) и поразила 21 из 24 мишеней. Второе место заняла сборная Белоруссии, третье - команда Казахстана. Еще до начала финального заезда на конкурсе "Танковый биатлон" команда России лидировала в общем зачете.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят V Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.

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РоссияАрМИ-2019
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