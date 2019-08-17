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АрМИ-2019

Шойгу заявил, что военные РФ будут рады соревнованиям с армиями НАТО на Армейских играх

Глава Минобороны России также отметил, что, когда конкурс задумывался в международном формате, страны НАТО также были приглашены

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Российские военные будут рады увидеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды армий стран НАТО и посмотреть, на что они способны. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью, фрагмент которого был показан в субботу на телеканале "Россия-1".

"Начну с того, что мы будем рады видеть на наших играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны", - сказал Шойгу.

"Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности", - продолжил он.

Глава Минобороны рассказал, что, когда конкурс задумывался в международном формате, страны НАТО также были приглашены.

"И должен вам сказать, что многие страны давали свое согласие", - добавил он.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрМИ-2019
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