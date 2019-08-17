Шойгу сообщил, что военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сербии в военной сфере развивается очень активно, а количество мероприятий в его рамках ежегодно растет. Об этом сообщил в субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Сербии Александаром Вулиным.

"Сегодня хотел бы обсудить ряд вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС). Военное сотрудничество развивается очень активно, количество мероприятий год от года растет", - сказал Шойгу. По его словам, сейчас завершается подготовка к учениям. "Я уверен, что они пройдут успешно, как и раньше", - отметил министр.

"Довольно спокойно, уверенно идет наше военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить. Тем не менее у нас все идет по плану. То, что мы наметили в этом году, будет выполнено", - продолжил он.

По его словам, на следующий год у России и Сербии также намечено множество мероприятий, в том числе по линии ВТС, в сфере образования и другие.

В свою очередь Вулин выразил мнение, что сотрудничество России и Сербии в военной области находится на самом высоком уровне в истории. По его словам, две страны никогда не проводили такого количества совместных мероприятий, как сейчас. В этом году их около 90.