КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры (АрМИ) на торжественной церемонии, состоявшейся в субботу в подмосковном парке "Патриот".

"Пять лет назад, когда мы начинали все это, у нас не было сомнений, что такие игры нужны, но мы не думали, что они приобретут столь широкий масштаб. И сегодня в 10 странах мира проходят армейские игры, 39 стран направили свои команды", - сказал министр.

Он поблагодарил руководителей министерств обороны стран, "которые сочли важным, нужным и сегодня уже необходимым участие в таких состязаниях". "Почему необходимым? Потому что чем больше нас, участников таких состязаний, тем крепче мир. И это для нас сегодня абсолютная аксиома", - пояснил глава российского оборонного ведомства.

"Я уверен, что на следующий год нас будет еще больше, я уверен, что в этих состязаниях родится еще больше дружеских уз, которые связывают сегодня многих военнослужащих из разных стран мира", - продолжил Шойгу.

По мнению министра, если завтра среди участников появятся еще 20-30 стран, это привнесет дополнительный вклад в укрепление мира на планете.

"Именно поэтому я приглашаю всех на игры следующего года. Армейские международные игры объявляю закрытыми", - подвел итог министр.

Праздничный салют

Завершилась торжественная церемония закрытия игр световым шоу и салютом. В вечернее небо поднялись 120 дронов, которые создали в небе над парком 80-метровые анимированные "картины" на тему армейских международных игр.

Зрители увидели объемные светящиеся фигуры - символ танкового биатлона, стилизованную звезду, эмблему "АрМИ-2019" и узнаваемую во всем мире остроконечную пиктограмму игр, а также российский триколор.

Затем 449 отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа, которым командует полковник гвардии Вячеслав Парадников, раскрасил небо праздничным салютом. В течение 10 минут из 15 салютных установок было произведено 3,2 тыс. выстрелов. Высота залпов варьировалась от 100 до 400 м. Зрители увидели фейерверки "Ассоль", "Мальва", "Карида", "Бриллиант", "Хризантема". В финале небо над Кубинкой раскрасили в цвета российского флага.