Армейские международные игры посетили более 1 млн человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек посетили конкурсы V Армейских международных игр (АрМИ), которые проходили на территории 10 стран с 3 по 17 августа. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Конкурсы юбилейных V Армейских международных игр - 2019, которые проходили на территории 10 государств, посетили 1 млн 36 тыс. 385 человек", - говорится в сообщении департамента.

Кроме того, 100 тыс. посетителей ознакомились с историей АрМИ и следили за ходом проведения всех конкурсов из впервые оборудованной на территории подмосковного парка "Патриот" зоны для болельщиков. В тексте также отмечается, что на игры были аккредитованы 4737 журналистов.

Всего в АрМИ этого года приняли участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки, а 32 конкурса проводились на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.