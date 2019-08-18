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АрМИ-2019

Шойгу анонсировал появление на Армейских международных играх ночных стрельб

Министр обороны РФ при этом не уточнил, когда именно ожидаются нововведения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ночные стрельбы будут проводиться в рамках Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу "Россия-24".

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"Дальше появятся ночные стрельбы. Я думаю, появятся и другие состязания", - сказал глава военного ведомства. По словам Шойгу, все участники "настроены на это очень и очень серьезно".

В каком году такие соревнования будут включены в программу игр, министр не уточнил.

Пятые Армейские международные игры прошли с 3 по 17 августа 2019 года на территории десяти стран. В них приняли участие более 5 тыс. военных из 39 государств.

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