Шойгу анонсировал появление на Армейских международных играх ночных стрельб

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ночные стрельбы будут проводиться в рамках Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу "Россия-24" .

"Дальше появятся ночные стрельбы. Я думаю, появятся и другие состязания", - сказал глава военного ведомства. По словам Шойгу, все участники "настроены на это очень и очень серьезно".

В каком году такие соревнования будут включены в программу игр, министр не уточнил.

Пятые Армейские международные игры прошли с 3 по 17 августа 2019 года на территории десяти стран. В них приняли участие более 5 тыс. военных из 39 государств.