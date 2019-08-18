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Выход США и России из ДРСМД

Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности

Глава Минобороны отметил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Соединенные Штаты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия по-прежнему готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из соответствующего договора.

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Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США - прим. ТАСС) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

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