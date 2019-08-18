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Шойгу заявил, что полеты Ту-160 на Чукотку - плановая работа, а не попытка "дразнить" США

Также глава Минобороны РФ отметил, что американцы знают о полетах российских самолетов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой "дразнить" американцев, речь идет о нормальной плановой работе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о полетах Ту-160, два из которых были переброшены на аэродром Анадырь в рамках учений, а спустя два дня вернулись в Саратовскую область.

Он также отметил, что американцы знают о полетах российских самолетов, "это естественно и это понятно", а сами полеты ставятся в "планах на начало года".

"А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы "позадираем" немножко - нет, это нормальная плановая работа, потому что ну как вы себе представляете - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически", - добавил министр.

Также плановой работой, по его словам, является совместное патрулирование российских и китайских самолетов, которое было проведено в конце июля над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. По его словам, "соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство, таким образом пытаются подчеркнуть всем, что они хотят обеспечить свою безопасность".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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