Модернизированные МиГ-31БМ провели воздушный бой в стратосфере на Камчатке

ТАСС, 19 августа. Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые провели воздушный бой в стратосфере на высоте более 20 км. Экипажи тренировались перехватывать условного нарушителя воздушного пространства России на Камчатке, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В соответствии с планом боевой пoдгoтoвки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дислoцирoванные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что впервые в воздушном бое на практическом потолке поучаствовали новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Полет проходил на скорости 2,5 тыс. километров в час и на высоте более 20 км.

Роль нарушителя воздушной границы выполнял один из МиГ-31БМ, который должен был на максимальной скорости вторгнуться в воздушное пространство России в нижних слоях стратосферы, преодолеть установленный рубеж и скрыться от возможного преследования. Для перехвата цели подняли другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Для усложнения задания экипаж МиГ-31БМ искал противника без привлечения наземных средств ПВО.

Захватив цель, летчики произвели электронные пуски ракет "воздух-воздух" большой дальности. В общей сложности за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу. Как отмечается в сообщении, тренировка стала одним из этапов совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования и освоения новой модернизированной авиационной техники, что необходимо для несения дежурства по противовоздушной обороне.

Модернизированные истребители

Состав смешанного авиаполка морской авиации ТОФ пополнился новыми истребителями МиГ-31БМ в феврале 2019 года. В ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ (Foxhound, по классификации НАТО) предназначается для перехвата воздушных целей на дальних дистанциях, недоступных для поражения обычными истребителями. Самолеты этого типа способны реализовывать сетецентрические методы управления боевыми действиями, действуя в группе с другими летательными аппаратами. МиГ-31БМ оснащается радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. В номенклатуру применяемых авиационных средств поражения входят ракеты класса "воздух - воздух" семейства Р-33 большой дальности, а также Р-73 малой дальности.

Длина самолета - 21,62 метра, максимальная взлетная масса - 46,2 тонны. Максимальная скорость полета на большой высоте - 3 тыс. км/ч, практический потолок - 20 тыс. 600 метров. Практическая дальность полета с четырьмя ракетами Р-33 и двумя подвесными топливными баками составляет 3 тыс. километров. МиГ-31БМ оборудован системой дозаправки топливом в полете, истребитель оснащен двумя двигателями Д-30Ф6 тягой 15500 кгс на взлетном режиме.