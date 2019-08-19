Совет технополиса "Эра" утвердил стратегию его научного развития

ТАСС, 19 августа. Участники второго заседания совета военного инновационного технополиса "Эра" одобрили в понедельник стратегию его научного развития. Заседание прошло под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Предлагаю одобрить стратегию научного развития технополиса "Эра", - сказал Борисов. После этого участники заседания совета проголосовали за принятие стратегии. Также они утвердили временный порядок взаимодействия при выполнении совместных проектов с Фондом перспективных исследований.

По словам Борисова, "Эра" стала ведущей площадкой для взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники, продукции двойного назначения при проведении совместных научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности государства.

"Разработан временный порядок рассмотрения заявок научных организаций и предприятий промышленности на получение статуса участника технополиса", - уточнил вице-премьер.

Участники заседания также рассмотрели перспективный план работы "Эра" на ближайшие пять лет. Кроме того, на совете было предложено расширить состав рабочей группы по разработке федерального закона о технополисе "Эра".

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв.м продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач: ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.