Коллегия Минобороны рассмотрит деятельность Западного и Восточного военных округов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коллегия Министерства обороны России обсудит в среду ход реализации майских указов президента РФ 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи в части, касающейся деятельности Западного и Восточного военных округов. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Заседание коллегии Минобороны России пройдет под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что коллегия подведет также итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил. В ее работе примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.