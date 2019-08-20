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Коллегия Минобороны рассмотрит деятельность Западного и Восточного военных округов

Заседание коллегии пройдет под руководством министра обороны Сергея Шойгу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коллегия Министерства обороны России обсудит в среду ход реализации майских указов президента РФ 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи в части, касающейся деятельности Западного и Восточного военных округов. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Заседание коллегии Минобороны России пройдет под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что коллегия подведет также итоги работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил. В ее работе примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.

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