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Шойгу: Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки на западном направлении

Министр обороны сообщил, что военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы ПРО США в Румынии и Польше

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии Минобороны.

Военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией", отметил министр.

"Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии будет обсуждаться выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Теги
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