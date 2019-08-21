Соединение ЮВО провело доставку грузов в горы на лошадях на учениях в Карачаево-Черкесии

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие вьючно-транспортного взвода соединения Южного военного округа (ЮВО) на лошадях карачаевской и монгольской пород в рамках учений доставили на горную вершину более 4 т боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в ходе тактического учения горных мотострелков вьючно-транспортный взвод соединения 49-й армии ЮВО впервые доставил на горную вершину более 4 т груза с боеприпасами и продовольствием. Более 30 лошадей карачаевской и монгольской пород за сутки преодолели маршрут свыше 20 км", - сказал Астафьев.

По плану учений мотострелки получили задачу выдвинуться в район горной местности и оборудовать позиции для ведения наступательных действий. Подразделению предстояло заблокировать продвижение сил условного противника на горном перевале и перейти к атаке. Отмечается, что во время тренировок военнослужащие использовали современные комплекты экипировки "Ратник", горное оборудование и новейшие радиостанции "Азарт".

"В ходе мероприятий тылового обеспечения группировки войск вьючно-транспортный взвод горного соединения выполнил доставку боеприпасов для военнослужащих в условиях горно-лесистой местности", - рассказал офицер.

В учениях задействованы около 300 военнослужащих и более 80 единиц вооружения горной бригады, в том числе многоцелевые тягачи, бронеавтомобили семейства "Мустанг", а также зенитные установки ЗУ-23 и минометы 2С12 "Сани".

49-я общевойсковая армия ЮВО дислоцируется на территории Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, а также Абхазии. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО и связи.