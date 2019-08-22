Военнослужащие РФ и Монголии отработали новую тактику на учениях "Селенга-2019"

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Монголии отработали новую тактику в ходе первой совместной тренировки с боевой стрельбой на учениях "Селенга-2019". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и Вооруженных сил Монголии провели в рамках российско-монгольских военных учений "Селенга-2019" первую совместную тренировку с боевой стрельбой на полигоне Мунх Хэт. Мотострелки отработали порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический прием "Подкрадывающаяся атака", основанный на опыте современных вооруженных конфликтов", - сообщили в пресс-службе.

По замыслу новой тактики экипажи мотострелковых подразделений на БМП-2 совершили марш, высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях. "Во главе группы действовали разведывательные взводы стран - участниц учений, которые проверяли местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек. Танки и БМП-2 продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп для огневой поддержки в случае внезапного нападения условного противника", - пояснили в ВВО.

В ходе тренировки также были отработаны вопросы взаимодействия с танковыми подразделениями, артиллерией и вертолетами армейской авиации ВВО.

Российско-монгольские военные учения проходят на полигоне Мунх Хэт, в маневрах примут участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Кяхта (Бурятия), и столько же со стороны Монголии.

От российской стороны в учениях будут задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.