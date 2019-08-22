Новый военный беспилотник "Форпост-Р" начнет поступать в войска с 2020 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новый беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" начнет поступать в войска с 2020 года, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска. Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы.