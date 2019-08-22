Минобороны показало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

"Беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" совершил первый полет", - говорится в подписи к видео.

Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост", сообщили ранее в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы. Бспилотник создан из отечественных конструкционных материалов.

"Форпост-Р" получил новые возможности - благодаря новейшим отечественным разработкам комплекс может вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса аппарата составляет порядка 500 кг, продолжительность полета - 18 часов, высота - до 6 тыс м.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата. Первые испытания беспилотников "Форпост" состоялись в январе 2012 года.

В январе 2017 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставки модернизированного "Фропоста" начнуться в войска в 2019 году. Министр отметил, что комплексы будет создан полностью на элементной базе российского производства.