Летчик "Русских витязей" пройдет на предельно малой высоте и скорости на МАКС-2019

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пилот-ас "Русских витязей" продемонстрирует самые зрелищные фигуры высшего пилотажа, а также пролетит на предельно малой высоте и скорости перед зрителями Международного авиакосмического салона МАКС-2019. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Во время выполнения одиночного пилотажа ведущий группы полковник Андрей Алексеев выполнит наиболее зрелищные фигуры с использованием сверхманевренных характеристик самолета, включая "управляемый штопор", "кадушку" и проход на высоте 100 м на предельной минимальной скорости менее 80 км/ч", - сообщили в ведомстве.

В воздушную программу салона войдут также такие фигуры высшего пилотажа в составе звена, как боевые развороты и виражи, групповые "бочки" и "петли Нестерова", синхронные "бочки", встречный роспуск, "зеркало" и многие другие.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.