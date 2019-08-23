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Фрегат "Адмирал Касатонов" ушел на заключительный этап заводских ходовых испытаний

Заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" отправился на заключительный этап заводских ходовых испытаний. Об этом говорится в сообщении "Северной верфи", распространенном в пятницу.

"Заводские ходовые и последующие государственные испытания продлятся до декабря. По результатам испытаний и заключения государственной комиссии главком ВМФ адмирал Николай Евменов примет решение о вводе корабля в состав Северного флота", - отмечается в сообщении.

Экипаж и сдаточная команда на испытаниях проверят работу всех систем, механизмов, оборудования, технических средств и комплексов, оружия и вооружения корабля.

Фрегат имеет водоизмещение - 5000 т и длину 135 м, основное вооружение корабля - ракетный комплекс "Калибр". Ранее в боевой состав флота вошел головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков".

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