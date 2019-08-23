Системы С-400 сбили на учениях мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа, распространенном в пятницу.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Боевые расчеты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и маневренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скоростью свыше 2000 км/ч, были уничтожены", - отмечается в сообщении.

Расчеты систем С-400 также отработали отражение ракетного авиационного удара, но уже с помощью электронных пусков. На завершающем этапе учений зенитчики совершат комбинированный марш на дальность 2000 км в место постоянной дислокации в Ленинградской области.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО "Алмаз" с середины 1980-х годов, генеральный конструктор - Александр Леманский.

Система принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Госпрограмма вооружений предусматривает закупку до 2020 года 56 дивизионов С-400, что позволит перевооружить 28 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава. К настоящему времени в Вооруженных силах России развернуто 53 дивизиона С-400 в составе 23 полков и двух учебных центров.