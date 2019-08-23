Более 1,5 тыс. танкистов проведут тактические учения в Ленинградской области

ТАСС, 23 августа. Свыше 1,5 тыс. военнослужащих гвардейского танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) и около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники примут участие в тактических учениях в Ленинградской области. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы округа.

"В район проведения учения на общевойсковом полигоне Лужский личный состав танкового полка совершил комбинированный марш по железной дороге и дорогам общего пользования общей протяженностью свыше 1,2 тыс. км на штатной технике - БТР-82А, танки Т-72Б3", - говорится в сообщении.

Подразделения полка развернулись в районе проведения учений и приступили к подготовке боевых стрельб. В ближайшие две недели интенсивной боевой подготовки танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения при поддержке армейской авиации и инженерно-саперных подразделений отработают учебно-боевые задачи с использованием беспилотной авиации.

"Завершится этап интенсивной подготовки подразделений двусторонним полковым тактическим учением с выполнением задач в обороне и контрнаступлении", - отмечается в сообщении.

Танковый полк будет усилен дивизионной артиллерийской группой - буксируемыми гаубицами 2А65 "Мста-Б", самоходными гаубицами "Гвоздика" и реактивным дивизионом систем залпового огня БМ21 "Град". Огневую поддержку с воздуха окажут вертолеты Ка-52 и Ми-8 армейской авиации, а также самолеты Су-27 и Су-35 Ленинградской авиационной армии ЗВО.