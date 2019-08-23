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В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах

В рамках круглого стола также обсуждалось направление технологий развития искусственного интеллекта в интересах модернизации вооружения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе начали разработку оружия на новых физических принципах, говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

В ведомстве отметили, что в "Эре" прошел круглый стол при участии первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Организатором круглого стола выступил Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

На совещании обсудили новые приоритетные научные направления. Среди них: "Малые космические аппараты", "Оружие на новых физических принципах", "Геоинформационные платформы", "Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение". Кроме того, обсуждалось направление технологий развития искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники, а также морское направление. "По всем этим направлениям уже ведется работа", - говорится в сообщении министерства.

Открытие новых направлений исследования в "Эре" анонсировали в феврале в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичЦаликов, Руслан Хаджисмелович
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