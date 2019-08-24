Шойгу заявил, что Россия не ставит под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье

БЕНДЕРЫ, 24 августа. /ТАСС/. Россия не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал Шойгу в субботу на переговорах с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

По словам Шойгу, та важнейшая, серьезная миссия, которая была возложена на миротворческие силы в этом регионе, выполняется успешно. "Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает", - заявил министр обороны РФ.

В свою очередь Красносельский поблагодарил Россию за миротворческую операцию в Приднестровье. "Мы не видим альтернативы миротворческой операции в регионе для поддержания мира и безопасности", - заявил Красносельский.

Поддержание мира в регионе

Шойгу в начале 90-х годов лично принимал участие в организации формата миротворческой миссии в Приднестровье, организации доставки гуманитарной помощи в регион и разведении конфликтующих сторон. Позднее на церемонии награждения российских и приднестровских военнослужащих из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе, Шойгу отметил, что их деятельность - наглядный пример успешной и эффективной операции по поддержанию мира. "27 лет назад в Приднестровье в результате решительных действий миротворцев было прекращено кровопролитие. Совместная миротворческая миссия на деле доказала свою эффективность и служит примером успешной миротворческой операции", - сказал Шойгу.

Министр поблагодарил личный состав за поддержание мира в регионе. Ряду военнослужащих за добросовестное выполнение миротворческих задач вручены медали министерства обороны России "За укрепление боевого содружества".

Министр обороны РФ также проверил несение службы на миротворческом посту российскими военнослужащими, заслушал доклад начальника российских миротворцев в регионе и командира оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

В ходе поездки в Бендеры Шойгу передал для музея Бендерской крепости архивные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году, пообщался с юнармейцами из отряда, который образован ОГРВ, возложил цветы к памятнику князю Александру Невскому, символизирующему славу русского воинства.