Более 8 тыс. военнослужащих будут задействованы в учениях, начавшихся на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Масштабные двусторонние командно-штабные учения начались в понедельник на юге России, в них будут задействованы более 8 тыс. военнослужащих. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В мероприятиях боевой подготовки задействованы соединения и воинские части трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие, в том числе, отработают применение межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России. Учения пройдут с 26 августа по 31 августа на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и Республике Крым.

"В розыгрыше тактических эпизодов двусторонних командно-штабных учений с войсками (силами) ЮВО примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе более 100 танков, около 30 самолетов и 60 вертолетов, до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии", - уточнили в ЮВО.