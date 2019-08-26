Истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" над Крымом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки над Крымом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе учебно-тренировочных полетов летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе мероприятий боевой подготовки часть экипажей на боевых самолетах была задействована в постановке малогабаритных световых мишеней, используемых для имитации воздушных целей условного противника.

Учебно-боевые задачи выполняли десять самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.