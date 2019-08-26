НПО машиностроения может начать разработку сверхлегких ракет-носителей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конструкторы Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор, генеральный конструктор предприятия Александр Леонов в преддверии Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

"Могу сказать, что мы рассматриваем перспективным направлением разработку сверхлегких ракет-носителей", - сказал он.

К сверхлегким носителям относятся ракеты со стартовой массой до 10 тонн, способные выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 200 кг.

Ранее НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") реализовывало программу "Прагматичный космос", в рамках которой была разработана и эксплуатировалась ракета-носитель легкого класса "Стрела", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ.