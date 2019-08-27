Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан". Ролик был опубликован каналом "Звезда".

Боевые стрельбы провели артиллеристы Западного военного округа в Тамбовской области. Отмечается, что огонь велся по мишеням на расстоянии от 8 до 40 км. Всего было уничтожено порядка 150 целей.

2С4 "Тюльпан" - 240-мм самоходный миномет советской разработки. Он способен уничтожить укрепленные здания, скопления живой силы, фортификации и бронетехнику противника. Также миномет может поразить цели, являющиеся недостижимыми для других артиллерийских орудий.