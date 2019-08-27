Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный пилотажный прицельно-навигационный комплекс, обзорно-прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР [активная фазированная антенная решетка] (опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Масса пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования снижена до 430 кг", - сообщили в госкорпорации.