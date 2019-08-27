Минобороны до конца недели получит третий с начала 2019 года Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" до конца недели передаст Военно-транспортной авиации ВКС России третий с начала года самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщил во вторник губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В течение недели "Авиастар-СП" сдаст третий самолет Ил-76МД-90А, который передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк", - написал губернатор в Twitter.

Предыдущие два самолета были переданы в апреле и мае. В целом в этом году Минобороны должно получить шесть таких машин.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования. Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.