Контракты на поставку ракет BrahMos третьим странам могут заключить в конце 2019 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце 2019 или начале 2020 года. Об этом сообщил в среду ТАСС на авиасалоне МАКС-2019 возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра.

"К нам обратились ряд стран с просьбой о поставке ракет "Брамос", мы проинформировали об этом министерства обороны России и Индии и сейчас ожидаем их разрешения на заключение контрактов. Мы надеемся и рассчитываем, что в конце текущего года или в начале следующего года у нас будут эти контракты", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, в какие страны будут поставлены ракеты BrahMos, Мишра сказал: "Это дружественные России и Индии государства".

PJ-10 BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета. Разработана совместно российским НПО машиностроения (Реутов) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO). Является модификацией советской противокорабельной ракеты "Оникс". Название проекта образовано путем соединения названий двух рек - индийской Брахмапутры и российской Москвы-реки. Первый испытательный пуск "Брамоса" состоялся 12 июня 2001 года на полигоне Чанипур (штат Одиша, Индия).