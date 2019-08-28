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МАКС-2019

Дальность ракеты BrahMos можно довести до 800 км

Сейчас крылатые ракеты BrahMos всех видов базирования имеют дальность 290 км

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos может быть доведена до 800 км. Об этом ТАСС сообщил в среду на авиасалоне МАКС-2019 глава совместного предприятия (СП) BrahMos с индийской стороны Кумар Мишра.

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"Технически есть возможность довести дальность полета BrahMos до 800 км", - сказал он.

Сейчас крылатые ракеты BrahMos всех видов базирования имеют дальность 290 км.

"Мы уже испытали нашу ракету на дальность 400 км. Был успешный пуск", - напомнил собеседник агентства.

"Сейчас мы рассматриваем возможность получения разрешений от Индии и России на дальнейшее увеличение дальности полета BrahMos. Технически есть возможность довести дальность до 800 км, и такая задача перед нами стоит", - отметил глава совместного предприятия.

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МАКС-2019
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