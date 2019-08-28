ОДК планирует открыть центры по ремонту вертолетных двигателей в Китае, ОАЭ и Эфиопии

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Центры интегрированной логистической поддержки (ИЛП) по ремонту вертолетных двигателей АО "ОДК-Климов" могут быть открыты в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Эфиопии. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"В апреле этого года во Вьетнаме (город Вунгтау) начал работу Центр интегрированной логистической поддержки по ремонту вертолетных двигателей АО "ОДК-Климов". Подобный центр работает в Перу, рассматривается возможность создания центров ИЛП в Китае, ОАЭ, Эфиопии. Все центры предназначены для осуществления среднего ремонта двигателей ВК-2500/ ТВ3-117", - сказали в ОДК.

В пресс-службе уточнили, что центры ИЛП оснащаются всем необходимым оборудованием, запасными частями и агрегатами для выполнения ремонта двигателей разработки "ОДК-Климов". Во Вьетнамском центре уже отремонтировано пять двигателей, которые эксплуатируются в стране.

Сервисная сеть АО "ОДК-Климов" активно расширяется и в России. Например, в Тюмени на территории аэропорта Плеханово в прошлом году был создан и успешно работает совместный Центр среднего ремонта двигателей АО "ОДК-Климов" и АО "Ютэйр-Инжиниринг". За прошедший год на его базе было отремонтировано 12 двигателей ТВ3-117ВМ разработки "ОДК-Климов".

Двигатели семейства ТВ3-117/ВК-2500 устанавливаются на большинство вертолетов Миля и Камова, в том числе Ми-8/17 и Ка-32.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.