Корабли Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на военные учения

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Около 10 кораблей Черноморского флота (ЧФ), включая фрегат "Адмирал Макаров", вышли из военно-морских баз Севастополя и Новороссийска для проведения учений в Черном море. Об этом в среду сообщили в пресс-службе флота.

"Выход порядка 10 кораблей из Севастополя и Новороссийска в Черное море проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2019 учебный год", - сказано в сообщении.

Кроме фрегата "Адмирал Макаров", в маневрах также участвуют малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морские тральщики "Железняков" и "Вице-адмирал Захарьин".

На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе и совместному плаванию и маневрированию в различных строях при прохождении районов интенсивного судоходства.

В море экипажи проведут условный бой с надводными кораблями "противника" и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по корабельному щиту-мишени.

Учения сил Черноморского флота проходят по общему замыслу и в рамках командно-штабных учений под руководством командующего войсками Южного военного округа. Маневры проводятся в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.