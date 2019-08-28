Артиллеристы уничтожили важные объекты "противника" в ходе учений на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) вместе с подразделениями артиллерии большой мощности уничтожили важные объекты условного противника в ходе масштабных учений в Северной Осетии. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"По замыслу операции огневой удар одновременно нанесли подразделения реактивных систем залпового огня "Ураган" и дивизионы РСЗО "Смерч" при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка" артиллерийского соединения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после уничтожения важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой маневр и приступили к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем опорных пунктов условного противника.

Видеоконтроль точности поражения целей "противника" выполняли подразделения беспилотников, уточнили в ЮВО. В тактическом эпизоде учений приняли участие более 200 военнослужащих.

Масштабные двусторонние командно-штабные учения проходят с 26 по 31 августа на 12 общевойсковых, морских и авиационных полигонах в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Республике Крым, а также на некоторых полигонах Северного Кавказа. В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих.