Строительство завода автоматов Калашникова в Венесуэле завершится в 2020-2021 году

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сроки завершения строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле сдвинулись на 2020-2021 год. Об этом журналистам в среду на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что строительство завода в Венесуэле завершится до конца 2019 года.

"По Венесуэле - это 2020-2021-й год с учетом той ситуации, которая существует", - сказал Шугаев в ответ на вопрос корреспондента, когда будет построен завод.

По словам директора ФСВТС, сейчас военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой развивается "по тематике обслуживания той техники, которая у них есть", в том числе техники ПВО, самолетной и вертолетной тематики. При этом все контракты действующие, осуществляется помощь в поддержании боевой готовности. В основном в стране работают "бригады промышленности, которые занимаются вертолетной тематикой, техникой ПВО", пояснил Шугаев. Он отметил, что гарантийный срок техники уже прошел, поэтому в Венесуэле находятся "специалисты, которые помогают венесуэльским партнерам в ремонте".

Строительство завода по сборке автоматов ведется в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года. Ожидается, что венесуэльские специалисты будут осваивать полное лицензионное производство АК-103, а завод сможет выпускать около 25 тыс. автоматов в год. Мощность предприятия по выпуску боеприпасов превысит 50 млн патронов в год.

В декабре 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, сообщил, что заводы заработают в полную силу в 2019 году. Эти сроки в апреле 2018 года подтвердил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. В январе в пресс-службе "Росборонэкспорта" заявили в ТАСС, что контракт будет полностью выполнен, несмотря на политический кризис в южноамериканской республике.