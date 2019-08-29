Россия готова модернизировать истребители ВВС Малайзии

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Россия готова модернизировать истребители Су-30МКМ и МиГ-29Н Военно-воздушных сил Малайзии. Об этом ТАСС на полях авиасалона МАКС-2019 сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Работы по модернизации истребителей Су-30МКМ и МиГ-29Н, поставленных в Малайзию, не ведутся, но российская сторона готова к сотрудничеству в этой области в случае заинтересованности наших партнеров", - проинформировали в ФСВТС.

В 2018 году министр обороны Малайзии Мохамад Сабу признал, что из 28 истребителей российского производства - 18 единиц Су-30 и 10 единиц МиГ-29 - лишь четыре находятся в исправном состоянии. Как объяснил глава ведомства, это связано с тем, что ВВС страны ранее не могли производить надлежащее техническое обслуживание. Кроме того, министр признал, что вооруженные силы страны значительно отстали по своему развитию от других стран Юго-Восточной Азии.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.