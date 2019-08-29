В России могут создать корректируемые бомбы массой 100 и 50 кг

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) разработает корректируемые бомбы, масса которых составит 100 и 50 кг. Об этом сообщил журналистам в четверг гендиректор КТРВ Борис Обносов на авиасалоне МАКС.

"Есть корректируемые бомбы и меньших весовых категорий. Я думаю, что в будущем мы будем их тоже осваивать, 100 кг и, возможно, 50 кг. Это однозначно", - сказал Обносов.

На авиасалоне "МАКС-2019" корпорацией представлены корректируемые бомбы массой 1500, 500 и 250 кг.

По словам гендиректора предприятия, КТРВ уделяет повышенное внимание соотношению стоимости и эффективности. "Стремимся, чтобы критерий cost-effectiveness [соотношение "стоимость-эффективность" - прим. ТАСС] соблюдался", - сказал он.

Как отметил Обносов, объем выручки корпорации за 2018 год составил порядка 240 млрд рублей, чистая прибыль - 28 млрд рублей, численность персонала - 55 тыс. человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.