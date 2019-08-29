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МАКС-2019

Россия ведет испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил, что испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты завершатся в согласованные с заказчиком сроки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" ведутся интенсивно и завершатся в согласованные с заказчиком сроки. Об этом журналистам в четверг сообщил на авиасалоне МАКС-2019 гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

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"Работа ведется интенсивно, закончится в согласованные с заказчиком сроки", - сказал Обносов, не назвав конкретные даты.

Он также отметил, что пока рано говорить о возможности создания "Циркона" для нанесения ударов по наземным целям, так как нужно завершить испытания ракеты в противокорабельном варианте.

Как сообщил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Глава государства отмечал, что "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Президент также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМАКС-2019
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