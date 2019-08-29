Минобороны в 2019 году может получить один беспилотный комплекс "Орион"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний. Минобороны РФ до конца года может получить один такой комплекс, сообщил в четверг ТАСС генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков.

"Мы находимся на финальной стадии испытаний по контракту, который выполняется с Минобороны. Планируем начальный первый комплекс поставить в ближайшее время, возможно, даже в этом году", - сказал Долженков.

При этом генконструктор уточнил, что сроки начала серийного производства беспилотника будут зависеть от решения Минобороны.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что беспилотный летательный аппарат "Орион" начнет поступать в войска в 2019 году.

Беспилотник "Орион" - разведывательный БПЛА большой продолжительности полета. Его разработка ведется компанией "Кронштадт".

Группа "Кронштадт" разрабатывает комплексы с БПЛА большой продолжительности полета, БПЛА внеаэродромного базирования, бортовое оборудование БПЛА и занимается другими проектами.