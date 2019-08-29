"Росэлектроника" показала на МАКС новые аэродромные радиостанции для навигации самолетов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Новые приводные аэродромные радиостанции для радионавигации самолетов, которые помогут вести воздушные суда с момента вылета и до прибытия в аэропорт назначения, представлены на авиасалоне МАКС-2019. Об этом в четверг рассказали журналистам в пресс-службе холдинга "Росэлектроники" (входит в Ростех).

"Программное обеспечение комплекса ПАР-10М2, разработанного Омским НИИ приборостроения, позволяет организовать систему управления приводными радиомаяками целого аэродрома, объединив несколько взлетно-посадочных полос по всем направлениям. Комплекс полностью автоматизирован и не требует участия оператора", - рассказали в холдинге.

Модифицированные станции обладают расширенным нижним частотным диапазоном подачи сигналов - от 150 кГц, оснащены проводным, беспроводным и волоконно-оптическим каналом управления, а также системой резервного и аварийного электропитания.

ПАР-10М2 поставляется в трех модификациях: автомобильный вариант на базе шасси КАМАЗ с быстро разворачиваемой телескопической антенной, стационарный вариант для размещения аппаратуры в зданиях аэродрома и кузовной вариант исполнения с размещением оборудования внутри кузова фургона.