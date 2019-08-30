Холдинг "Швабе" создал технологию, значительно увеличивающую дальность прицеливания

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Швабе" разработали уникальную технологию нанесения на оптику прицельной сетки с помощью лазера, которая позволяет значительно увеличить дальность прицеливания. Об этом в пятницу на авиасалоне МАКС-2019 сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" - заместитель по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов.

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По его словам, раньше прицельную сетку на оптику наносили методом фотолитографии - травлением стекла химическим методом. Такого прицела хватало для стрельбы на расстояние около километра.

"Сейчас дальность прицеливания возрастает до двух километров, и размер цели становится сопоставим с толщиной самой сетки - наступает предел, когда цель становится не видна. Мы же разработали технологию, которая позволяет наносить прицельную сетку лазером. Эта технология значительно увеличивает дальность стрельбы", - сказал Попов.

Холдинг "Швабе" входит в государственную корпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.