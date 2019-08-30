Обновленный прицел "Содема" установят на танк Т-90

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Модернизированный прицел "Содема", разработанный для комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-3 и другой бронетехники, планируется использовать на танках Т-90. Об этом в пятницу на полях авиасалона МАКС-2019 сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" - заместитель по НИОКР и инновационному развитию Сергей Попов.

"В дальнейшем планируем использовать прицел ["Содема"] для модернизации танков Т-90", - сказал он.

По словам заместителя гендиректора "Швабе", помимо БМП-3, для которой и был создан прицел, "Содема" будет устанавливаться на российскую легкобронированную технику, а также использоваться для модернизации зарубежной техники по линии военно-технического сотрудничества.

Сергей Попов уточнил, что установка нового прицела на бронетехнику в рамках модернизации займет от двух месяцев до полугода. "Сама "Содема" уже запущена в серию, и применять ее в составе другой техники не так сложно: нужно лишь провести небольшой комплекс испытаний, а при необходимости адаптировать прицел", - пояснил он.

Холдинг "Швабе" входит в государственную корпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, зарубежных компаний - 184.