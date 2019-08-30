{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2019

Шесть стран хотят купить российский ударный вертолет Ми-28НЭ

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что среди проявивших интерес к этой машине страны Юго-Восточной Азии, ОДКБ и Ближнего Востока

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Шесть иностранных заказчиков прислали заявки на покупку российского ударного вертолета Ми-28НЭ с 2015 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ в рамках авиасалона МАКС-2019.

На эту тему
Российский боевой вертолет Ми-28Н. Досье

"За период с 2015 года в ФСВТС России поступило шесть обращений на поставку вертолета Ми-28НЭ. Среди партнеров, проявивших интерес к данной машине, страны Юго-Восточной Азии, ОДКБ и Ближнего Востока", - сказали в пресс-службе.

Ранее Алжир заказал 42 ударных вертолета Ми-28НЭ, поставки которых начались в мае 2016 года и в рамках первых партий было поставлено 12 машин этого типа.

Ми-28НЭ - всепогодный ударный вертолет, его основными задачами являются уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. Вертолет вооружен управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также подвижной установкой, которая оснащена пушкой калибра 30 мм.

Теги
РоссияМАКС-2019
МАКС-2019
Российские моряки получат компенсирующие морскую качку бинокли
Как отметили в "Швабе", при более чем восьмикратном увеличении даже небольшое движение рук усложняет визуализацию, а при корабельной качке удержать изображение на цели руками становится еще труднее
Читать полностью