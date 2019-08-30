Шесть стран хотят купить российский ударный вертолет Ми-28НЭ

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Шесть иностранных заказчиков прислали заявки на покупку российского ударного вертолета Ми-28НЭ с 2015 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ в рамках авиасалона МАКС-2019.

"За период с 2015 года в ФСВТС России поступило шесть обращений на поставку вертолета Ми-28НЭ. Среди партнеров, проявивших интерес к данной машине, страны Юго-Восточной Азии, ОДКБ и Ближнего Востока", - сказали в пресс-службе.

Ранее Алжир заказал 42 ударных вертолета Ми-28НЭ, поставки которых начались в мае 2016 года и в рамках первых партий было поставлено 12 машин этого типа.

Ми-28НЭ - всепогодный ударный вертолет, его основными задачами являются уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание боевым вертолетам и самолетам. Вертолет вооружен управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также подвижной установкой, которая оснащена пушкой калибра 30 мм.