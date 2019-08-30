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Бомбардировщик Ту-22М3 передали Минобороны после ремонта

В ПАО "Туполев" сообщили, что бомбардировщик прошел ремонт в цехах Казанского авиационного завода

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 передан Минобороны РФ после ремонта. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАО "Туполев".

"ПАО "Туполев", входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

"После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования", - говорится в сообщении.

В "Туполеве" добавили, что бомбардировщик прошел ремонт в цехах Казанского авиационного завода, на летно-испытательной станции предприятия "на самолете успешно выполнены все наземные и летные испытания".

Ту-22М3 - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

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