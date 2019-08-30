Пилотажная группа "Соколы России" выступит на акции Минобороны в Калуге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В субботу Пилотажная группа Воздушно-космических сил "Соколы России" выступит в Калуге в рамках акции Минобороны "Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ - твой выбор". Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе Минобороны.

"Кульминацией программы станет выступление пилотажной группы Воздушно-космических сил "Соколы России", - говорится в сообщении.

Группа выступит на новейших истребителях Су-35С. Летчики выполнят элементы ближнего маневренного воздушного боя, групповой и одиночный пилотаж с демонстрацией наиболее сложных зрелищных фигур. Полеты пройдут на высотах от 200 до 1500 метров.

Также на территории набережной Яченского водохранилища будут развернуты площадки для бокса, фехтования, гиревого спорта, электронный тир. Олимпийские чемпионы, чемпионы мировых и европейских первенств из ЦСКА проведут мастер-классы.

Посетители мероприятия смогут пройти военно-профессиональное ориентирование граждан, тестирование, консультирование.