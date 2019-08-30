Военно-морской парад планируется провести в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поделился планами провести военно-морской парад в Республике Дагестан. Об этом в пятницу сообщается на сайте главы республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым и командующим Каспийской флотилией контр-адмиралом Сергеем Пинчуком. Евменов поделился планами относительно проведения в Дагестане военно-морского парада", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Васильев поддержал эту идею. "Владимир Васильев заверил [гостей] в том, что руководство республики держит на контроле вопросы развития не только инфраструктуры флотилии, но и социальной сферы, чтобы создать комфортные условия для военнослужащих и их семей", - добавили в пресс-службе.