Предприятия ОПК Петербурга в 2018 году удвоили выпуск гражданской продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Санкт-Петербурга в 2018 году удвоили выпуск гражданской продукции, доведя ее долю до 16,7% в общем объеме производства. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на городском промышленном совете в пятницу.

"По данным оперативного мониторинга Минпромторга, динамика объемов производства гражданской продукции в 2018 году показала впечатляющий рост - почти в два раза. Это так называемый эффект низкой базы. Однако относительная доля гражданской продукции в общем объеме выпуска произведенной организациями ОПК продукции в Петербурге в 2018 году составила 16,7%", - сказал он.

Борисов добавил, что эта доля ниже, чем в среднем по стране - 20,9%. "Эта тенденция свидетельствует о том, что предстоит еще много работы, чтобы закрепить положительную тенденцию, которая наблюдалась в течение последнего года", - отметил вице-премьер.

По данным Борисова, на территории города функционируют около 166 предприятий, включенных в реестр предприятий ОПК, на которых трудятся свыше 60 тыс. работников.

Как рассказал журналистам после совета врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, город сейчас работает над повышением уровня диверсификации компаний ОПК. "Со своей стороны город делает все возможное, чтобы сохранить рабочие места и чтобы переход на гражданскую продукцию был менее безболезненным. Город тоже является большим заказчиком работ и услуг, мы часть своих заказов будем размещать и размещаем на предприятиях", - сказал он, добавив, что промышленность приносит 50% дохода в бюджет Петербурга.