Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракеты "Рокот"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России провело в пятницу последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, рассказал журналистам начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

В 17:00 мск с этого космодрома стартовала ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения.

"Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса "Рокот" в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах Роскосмоса. Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты", - сказал он.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Центром имени М. В. Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.