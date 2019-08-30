Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский военный спутник, запущенный в пятницу с Плесецка ракетой "Рокот", выведен на целевую околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России", - сообщили в пресс-службе.

Спутник взят на управление Главным испытательным космическим центром им. Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - сказали в пресс-службе.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2540".

Ракета стартовала в 17:00 мск с третьей пусковой установки космодрома. В 17:05 мск разгонный блок "Бриз-КМ" в связке с космическим аппаратом отделился от ракеты и начал выведение спутника на целевую орбиту.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Центром им. М. В. Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.